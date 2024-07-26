Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:24 WIB
Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana?
Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana? (Foto: Instagram/fadlyfsl_)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid melanjutkan acara pernikahan mereka dengan menggelar resepsi di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, (26/7/2024). 


Jika di momen akad nikah Thariq dan Aaliyah tampil dalam balutan busana pengantin adat Jawa yang menjadi daerah asal ayah Aaliyah, Adjie Massaid. Di acara resepsi, keduanya memilih untuk tampil dalam balutan busana adat Minang yang menjadi daerah asal keluarga Thariq.

Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana? (Foto: Instagram/fadlyfsl_)


Sederet artis tanah air tampak hadir untuk merayakan hari bahagia pasangan ini, termasuk diantaranya Fadly Faisal, rekan dari Thariq dan Aaliyah. Fadly Faisal sendiri diketahui juga merupakan kakak dari mantan kekasih Thariq, Fuji.

Meski hubungan Thariq dan Fuji kandas, tidak berarti hubungan baik yang terjalin antara Thariq dengan Fadly Faisal juga berakhir. Fadly bahkan juga tampak akrab dengan Aaliyah.

Saat melihat Fadly yang mengenakan jas abu-abu itu dari kejauhan naik ke atas pelaminan, Thariq tampak girang dan langsung merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Fadly.


Mereka pun langsung berpelukan hangat sembari bercanda tawa beberapa detik saja lantaran masih banyak tamu yang mengantri untuk bersalaman dan berfoto. Begitu pula Aaliyah yang juga dipeluk oleh Fadly.

Fadly pun tampak datang sendiri di acara resepsi Aaliyah dan Thariq. Tak tampak Fuji yang berada di pelaminan untuk mendampinginya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094206/potret_aisar_khaled_influencer_yang_dekati_fuji_diduga_untuk_gimmick-6G4j_large.jpg
Potret Aisar Khaled, Influencer yang Dekati Fuji Diduga untuk Gimmick
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement