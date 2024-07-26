Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana?

JAKARTA - Pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid melanjutkan acara pernikahan mereka dengan menggelar resepsi di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, (26/7/2024).



Jika di momen akad nikah Thariq dan Aaliyah tampil dalam balutan busana pengantin adat Jawa yang menjadi daerah asal ayah Aaliyah, Adjie Massaid. Di acara resepsi, keduanya memilih untuk tampil dalam balutan busana adat Minang yang menjadi daerah asal keluarga Thariq.

Fadly Faisal Datang Sendiri ke Resepsi Pernikahan Thariq dan Aaliyah, Fuji Kemana? (Foto: Instagram/fadlyfsl_)



Sederet artis tanah air tampak hadir untuk merayakan hari bahagia pasangan ini, termasuk diantaranya Fadly Faisal, rekan dari Thariq dan Aaliyah. Fadly Faisal sendiri diketahui juga merupakan kakak dari mantan kekasih Thariq, Fuji.



Meski hubungan Thariq dan Fuji kandas, tidak berarti hubungan baik yang terjalin antara Thariq dengan Fadly Faisal juga berakhir. Fadly bahkan juga tampak akrab dengan Aaliyah.



Saat melihat Fadly yang mengenakan jas abu-abu itu dari kejauhan naik ke atas pelaminan, Thariq tampak girang dan langsung merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Fadly.



Mereka pun langsung berpelukan hangat sembari bercanda tawa beberapa detik saja lantaran masih banyak tamu yang mengantri untuk bersalaman dan berfoto. Begitu pula Aaliyah yang juga dipeluk oleh Fadly.



Fadly pun tampak datang sendiri di acara resepsi Aaliyah dan Thariq. Tak tampak Fuji yang berada di pelaminan untuk mendampinginya.