JAKARTA - Sule merupakan salah satu komedian Tanah Air yang sempat begitu berjaya di industri televisi nasional. Namun di balik itu, dia pernah berada di titik terendah hidupnya.

“Sule ini pernah putus asa. Dia nyaris jual rumah sultannya dan hidup di gunung. Pokoknya, dia mau tinggalkan semua,” ujar Nunung dalam talk show Pagi-Pagi Ambyar, pada 5 Agustus 2024.

Namun pemikiran Sule tersebut, bisa dicegah oleh sang sahabat, Nunung. “Aku tahu dia ngomong begitu karena emosi. Jadi aku bilang, pakai uangmu untuk bangun channel YouTube,” imbuhnya.

Cerita itu diamini oleh Sule. Dia mengaku, kondisi putus asa itu tak berlangsung lama karena dia mengikuti nasihat Nunung untuk membangun channel YouTube.

“Enggak lama (putus asanya). Setelah itu, saya bikin program YouTube. Berkat Mami Nunung, jadi semangat lagi,” kata bapak lima anak itu menambahkan.

Nunung bersyukur, Sule akhirnya fokus membangun karier barunya sebagai content creator. Dia kemudian menutup kolam renang di rumahnya dan menyulapnya menjadi lahan parkir.

“Lalu, dia bangun studio mewah tempat syuting podcast YouTube. Akhirnya, dia bisa semangat lagi. Masa itu kan berputar ya. Mungkin saat ini, eranya anak-anak kita,” tutur Nunung.