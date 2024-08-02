Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Andrew Andika Tahu Biaya Persalinan Tengku Dewi Putri Ditanggung Richard Lee

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:01 WIB
Respons Andrew Andika Tahu Biaya Persalinan Tengku Dewi Putri Ditanggung Richard Lee
Respons Andrew Andika Tahu Biaya Persalinan Tengku Dewi Putri Ditanggung Richard Lee (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika sudah mengetahui kalau biaya persalinan istrinya, Tengku Dewi Putri, ditanggung oleh Dokter Richard Lee.

Tengku Dewi menjelaskan, sejatinya ia dan Andrew tak lagi terlibat dalam perbincangan serius ketika sang suami datang ke Rumah Sakit.

"Jadi setelah operasi ketemu, pas operasi aku nggak ketemu kan benar-benar dia datang buat ngazanin anaknya skin to skin terus pulang," kata Tengku Dewi Putri di RSIP Tangerang Selatan, Jum'at, (2/8/2024).

"Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin pas anaknya lahir dia sedih juga kali ya jadi malamnya sempat mampir sama mertua nggak ngomong apa-apa dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa," imbuh Tengku Dewi.

Respons Andrew Andika Tahu Biaya Persalinan Tengku Dewi Putri Ditanggung Richard Lee
Respons Andrew Andika Tahu Biaya Persalinan Tengku Dewi Putri Ditanggung Richard Lee

Namun, Andrew disebut sempat menanyakan kondisi Tengku Dewi setelah operasi caesar. Dia juga mengetahui kalau Dokter Richard Lee turut hadir dalam momen kelahiran sang anak. 

"Cuma dia kayak 'gimana tadi lahirannya lancar?' 'Ada siapa aja?' 'Ada dokter Richard juga'. Ya kita masih kaku juga karena selama berbulan-bulan kita nggak komunikasi memang jujur. Komunikasi pas lahiran kemarin aja," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
