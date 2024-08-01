Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahrini Melahirkan Anak Perempuan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:50 WIB
Syahrini Melahirkan Anak Perempuan
Syahrini Melahirkan Anak Perempuan (Foto: IG Syahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini telah melahirkan anak pertama dari Reino Barack. Syahrini lewat akun Instagram miliknya mengabarkan kabar bahagia tersebut.

Momen lahiran bertepatan dengan hari ulang tahun Syahrini. Syahrini pun mengucap syukur atas karunia dan kebahagiaan ini, 

"Bertambahnya usia tahun ini dan hari ini bertepatan dengan kelahiran buah hati kami. penantian panjang yang berujung indah. Pencapaian dari kesabaran dan bakal tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu semata-mata atas ridho dan izinmu," tulis Syahrini di akun Instagram miliknya.

Syahrini Melahirkan Anak Perempuan
Syahrini Melahirkan Anak Perempuan

Syahrini pun mengucapkan rasa terima kasih kepada sang suami. Reino Barack yang selalu setia siaga di momen lahiran ini.

"Terima kasih untuk suamiku yang luar biasa memanjakan dan senantiasa siaga mendampingi. Welcome to fatherhood, imam terbaik @reinobarack," sambung Syahrini.

Halaman:
1 2
