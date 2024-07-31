Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia Masih Anggap Lembu Keluarga Usai Delapan Tahun Bercerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |23:08 WIB
JAKARTA - Masayu Anastasia masih menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya, Lembu Wiworojati. Bahkan, Masayu masih setia mendampingi Lembu ketika terkena serangan jantung beberapa waktu lalu.

Masayu mengatakan status Lembu sebagai ayah dari anaknya tak akan pernah hilang meski rumah tangganya sudah bubar.

"Iya karena Alhamdulillah hubungan kita sangat baik kita baik banget. Jadi gimana pun dia itu apa ya, Samara ya mesti diurusin gitu. Karena udah keluarga juga," ucap Masayu Anastasia di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lam ini.

Lebih lanjut, Masayu juga mengatakan jika ia dan Lembu masih rutin komunikasi soal anak. Keduanya bahkan selalu mengingatkan satu sama lain dalam menjalani perannya sebagai orang tua bagi Samara.

Halaman:
1 2
