HOT GOSSIP

Kondisi Lembu usai Kena Serangan Jantung Diungkap Masayu Anastasia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:37 WIB
Kondisi Lembu usai Kena Serangan Jantung Diungkap Masayu Anastasia
Kondisi Lembu Usai Kena Serangan Jantung Diungkap Masayu Anastasia (Foto: Instagram/lembuwiworojati)
JAKARTAMasayu Anastasia membeberkan kondisi terkini mantan suaminya, Lembu Wiworojati alias Lembu. Diketahui, Lembu sempat mengalami serangan jantung beberapa waktu lalu.

Diakui Masayu, Lembu mengalami serangan jantung pada Desember 2023. Namun, karena baru viral, keluarga Masayu mengira sang mantan mengalami serangan jantung kedua.

"Sebenarnya udah lama kejadiannya udah Desember tahun lalu kenapa hebohnya sekarang jadi kaya orang-orang yang udah tau jadi panik," kata Masayu Anastasia di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Kondisi Lembu Usai Kena Serangan Jantung Diungkap Masayu Anastasia (Foto: Instagram/lembuwiworojati)


"Kemarin tiba-tiba ada berita segala macem. Jadi seakan serangan kedua kita juga keluarga jadi panik sampai akhirnya nelponin ke kantor dia segala macam. Akhirnya ternyata nggak ada apa-apa," tambahnya.

Saat ini, kata Masayu, kondisi Lembu sudah membaik. Meski begitu, vokalis Clubeighties itu harus disiplin menjaga pola hidup sehat.

"Itu Pola hidup makan di jaga makan tidur mesti cepet olahraga. Sekarang dia tidurnya cepat, makannya juga dijaga," ucap Masayu.

Saat Lembu menjalani perawatan, Masayu dan anaknya, Samara Anaya Amandari, mengaku sangat bersedih. Bahkan, Samara sempat menangis karena syok melihat kondisi sang ayah.

 

