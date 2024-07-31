Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap, Lembu Sering Telepon Masayu Anastasia ketika Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |16:27 WIB
Terungkap, Lembu Sering Telepon Masayu Anastasia ketika Sakit
Terungkap, Lembu Sering Telepon Masayu Anastasia ketika Sakit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Masayu Anastasia dan Lembu Wiworojati masih berjalan baik meski keduanya sudah bercerai pada 2016 lalu. Lembu bahkan disebut sering menelepon Masayu ketika sakit.

Hal ini bukan karena sifat manjanya semata, melainkan ada asuransi yang harus diurusnya bersama Masayu.

"Iya karena kan aku juga di asuransi kan. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa dia pasti nelfonnya ke aku," kata Masayu Ansatasia di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Terungkap, Lembu Sering Telepon Masayu Anastasia ketika Sakit
Terungkap, Lembu Sering Telepon Masayu Anastasia ketika Sakit

Selain kesehatan, Lembu dan Masayu juga rutin berkomunikasi dalam banyak hal. Mulai dari cara didik anak, hingga pengambilan keputusan ketika menghadapi sebuah masalah.

"Macem-macem sih kadang ngobrolin masalah kerjaan juga sama dia. Ya buat ngambil keputusan apapun yang berhubungan dengan menyangkut pautkan anak," tutur Masayu.

"Dengan menyangkutpautkan anak otomatis kan harus dibicarakan dari dia seperti apa, pandangan seperti apa, itu pasti ada," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
