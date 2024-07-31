Lagu Djakarta Viral, Cecil Yang Siapkan Karya Terbaru

JAKARTA - Cecil Yang menggebrak industri musik dengan menghadirkan single berjudul Djakarta. Dalam single ini, ia berkolaborasi dengan Laleilmanino dan Diskoria dalam single yang persembahan untuk ulang tahun Kota Jakarta tersebut.

Kini, Cecil Yang siap menghadirkan single terbaru. Sebuah single solo yang menjadi tanda dirinya berkarya di industri musik Indonesia.

"Mungkin sekitar bulan depan soal single terbaru aku. Aku sangat excited karena pertama kali keluar dari zona nyaman. Karena biasanya hip hop. Aku harap di lagu nanti bareng suami, bisa bikin orang have fun," ujar Cecil Yang.

Cecil Yang

Lagu tersebut akan menceritakan soal cinta, pendekatan dengan lawan jenis. Sebuah lagu untuk menarik perhatian dari gebetan.

"Misalnya aku suka sama cowok, tapi aku maunya dia yang samperin. Aku yang suka tarik ulur. Aku tulis itu dari apa yang aku alami," jelas Cecil.

Seperti diketahui, Cecil Yang memberi sentuhan urban yang kental melalui warna hip-hopnya dalam single Djakarta. Interaksi antara yang tradisional dan urban dalam single ini menjadi gambaran corak kehidupan Jakarta yang mentereng dengan kawasan urban, tetapi juga dipenuhi kampung kota nan bersahaja.