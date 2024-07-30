Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa

JAKARTA - Vokalis band Govinda, Ade Nurulianto akan melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Pria 40 tahun ini pun telah memantapkan hatinya untuk memilih Indi Arisa sebagai pendamping hidupnya.



Rencananya, Ade dan Indi akan mengusung konsep pernikahan tradisional dengan sentuhan modern. Keduanya juga akan mengundang tamu sebanyak 500 orang.



"(Sekitar) 400-500 lah, cuma nanti penyanyi-penyanyi yang aku bikinin lagu, yang aku produce itu semua nyanyi. Bahkan sampai dari Malaysia datang. Mudah-mudahan aja semuanya lancar," kata Ade Govinda di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa (Foto: Instagram/ade_govinda)



Indi Arisa mengaku ada banyak pihak yang membantu acara pernikahannya nanti. Dia menilai hal ini karena hubungan baik mereka dengan banyak pihak termasuk vendor dan para penyanyi.



"Ya karena kita kan kerjaannya bikinin event buat orang lain, jadi partisipan buat event lain. Boleh dong kita juga bikin event sendiri, dan Alhamdulillah yang bantuin banyak," jelasnya.

"Dari teman-teman vendor, dari teman-teman pengisi acara juga. Jadi itu sih, pengennya kayak kita menikmati acara yang kita bikin sendiri," sambungnya.