Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |05:35 WIB
Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa
Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa (Foto: Instagram/indiarisa_)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis band Govinda, Ade Nurulianto akan melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Pria 40 tahun ini pun telah memantapkan hatinya untuk memilih Indi Arisa sebagai pendamping hidupnya.

Rencananya, Ade dan Indi akan mengusung konsep pernikahan tradisional dengan sentuhan modern. Keduanya juga akan mengundang tamu sebanyak 500 orang.

"(Sekitar) 400-500 lah, cuma nanti penyanyi-penyanyi yang aku bikinin lagu, yang aku produce itu semua nyanyi. Bahkan sampai dari Malaysia datang. Mudah-mudahan aja semuanya lancar," kata Ade Govinda di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ade Govinda akan Undang 500 Tamu di Pernikahannya dengan Indi Arisa (Foto: Instagram/ade_govinda)


Indi Arisa mengaku ada banyak pihak yang membantu acara pernikahannya nanti. Dia menilai hal ini karena hubungan baik mereka dengan banyak pihak termasuk vendor dan para penyanyi.

"Ya karena kita kan kerjaannya bikinin event buat orang lain, jadi partisipan buat event lain. Boleh dong kita juga bikin event sendiri, dan Alhamdulillah yang bantuin banyak," jelasnya.

"Dari teman-teman vendor, dari teman-teman pengisi acara juga. Jadi itu sih, pengennya kayak kita menikmati acara yang kita bikin sendiri," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122376/ade_govinda-AurO_large.jpg
Ade Govinda Antusias Sambut Kehadiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044309/ade_govinda-B8PD_large.JPG
Nikah, Ade Govinda dan Indi Arisa Bakal Bulan Madu ke Dua Benua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/33/3044116/ade_govinda_dan_indi_arisa-y6sR_large.jpg
Ade Govinda dan Indi Arisa Sepakat Tak Ingin Tunda Kehadiran Momongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043785/ade_govinda-Qj8n_large.jpg
Selamat, Ade Govinda dan Indi Arisa Resmi Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041534/ade_govinda-YVyd_large.jpg
Alasan Indi Arisa Menerima Pinangan Ade Govinda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041484/ade_govinda-oGFr_large.jpg
Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement