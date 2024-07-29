Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shanty Denny Menangis Setiap Hari Usai Anak Tinggal di Asrama Sekolah 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:30 WIB
Shanty Denny Menangis Setiap Hari Usai Anak Tinggal di Asrama Sekolah 
Shanty Denny Menangis Setiap Hari Usai Anak Tinggal di Asrama Sekolah 
JAKARTA - Istri Denny Cagur, Shanty Denny tak kuasa menahan kesedihannya saat melepas sang putra Fabian Muhammad Yahva menetap di asrama sekolahnya. 

Diketahui remaja yang akrab disapa Abi ini melanjutkan pendidikan SMA di Boarding School Tanjung Lesung. 

Sudah 10 hari lebih ditinggal sang anak, Shanty Denny mengaku hampir setiap hari menangis karena ingat dengan anak. 

Keluarga Denny Cagur
Keluarga Denny Cagur

"Aku hampir setiap hari nangis, lagi makan yang aku makan kesukaan dia ya inget anak, tidur inget anak," kata Shanty Denny di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Bahkan ketika olahraga pun Shanty suka tiba-tiba menangis karena ingat dengan sang putra.

"Atau kemana masuk kamarnya dan jalan ke mall, makan dimana selalu ingat. Lagi olahraga aja nangis, karena biasa sama anak," lanjut Shanty.

Ditambah lagi, Shanty dan Denny tidak bisa bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan sang putra di tiga bulan pertama. Namun semua informasi akan disampaikan oleh pihak sekolah.

"Iya pasti (kangen). Tiga bulan gak bisa komunikasi," ujar Shanty.

Namun, Shanty juga merasa hal itu ada sisi baiknya. Sebab dengan begitu sang putra tidak akan kecanduan bermain handphone.

"Sisi lain aku senang, karena kalau engga kan anak zaman sekarang gadget banget. Jadi sampai kadang tidur ada di samping kupingnya tuh hp. Bingung gitu, kalau di asrama ada aturannya," jelas Shanty.

 

