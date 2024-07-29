Advertisement
Anak Masuk Sekolah Semi Militer, Denny Cagur Tak Bisa Berkomunikasi Selama 3 Bulan 

JAKARTA - Komedian Denny Cagur belum lama ini mengantarkan putra sulung mereka, Fabian Muhammad Yahva untuk menempuh pendidikan di boarding school Tanjung Lesung.

Denny Cagur menyebut bahwa sang anak sekolah di semi militer karena tinggal di asrama. Oleh sebab itu Denny Cagur tidak bisa berkomunikasi selama tiga bulan secara langsung dengan anak. 

"Tiga bulan ini gak bisa komunikasi, karena dibiasakan nggak kontek keluarga. Semua informasi dapat dari sekolah," kata Denny Cagur di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Tentu keputusan untuk melepas anak sekolah jauh itu keputusan berat bagi Denny Cagur dan sang istri, Shanty. Sebab selama 15 tahun mereka selalu bersama. 

