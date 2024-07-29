Lesti Kejora Hamil Anak Kedua, Sempat Rahasikan dari Rizky Billar

JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar datang membawa kabar bahagia. Pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat itu ternyata tengah hamil anak kedua.

Kabar bahagia itu dibagikan pasangan ini dalam acara Dahsyatnya 4 Tahun Perjalanan Cinta Leslar yang tayang di RCTI, pada 28 Juli 2024. Awalnya, Lesti membuat fans penasaran karena mengaku ingin membagikan kabar istimewa.

“Kami punya satu kabar spesial yang ingin kami sampaikan secara langsung kepada saudara Leslar Lovers dan Lesti Lovers,” kata Lesti Kejora.

Rizky Billar kemudian menimpali perkataan sang istri dengan mengatakan bahwa kabar spesial itu sudah lama mereka nantikan. “Ini adalah kabar yang telah kami nantikan sejak lama,” ujarnya.

Kemudian sebuah video diputar yang memperlihatkan Lesti memberikan kejutan ulang tahun kepada suaminya, pada 12 Juli silam. Sang pedangdut tampak menyerahkan sebuah kotak yang berisi test pack dengan garis dua.