Lesti Kejora Jadi Sarjana Ilmu Komunikasi di Tengah Kehamilan Kedua

JAKARTA - Lesti Kejora datang dengan kabar bahagia bahwa dirinya baru saja lulus dan menjadi Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Menariknya, pencapaian tersebut diraih oleh istri Rizky Billar ini saat dirinya tengah hamil calon anak keduanya.

Sebelum menyelesaikan studi S1-nya, Lesti sempat mengikuti sidang skripsi. Bahkan dia mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang penyanyi dan juga label rekaman milik sang suami, 'Implementasi Digital Public Relations Pada Label Musik Leslar Records Dalam Mempublikasikan Lagu'.



Meski di tengah kesibukannya yang padat dan dalam kondisi hamil, Lesti Kejora mampu merampungkan studinya. Saat dinyatakan lulus, Lesti didampingi oleh keluarga tercinta. Dia pun membagikan potret saat mengenakan selempang dengan gelar sarjana yang kini tersemat di belakang namanya.

Lesti Kejora Jadi Sarjana Ilmu Komunikasi di Tengah Kehamilan Kedua (Foto: Instagram/lestikejora)



Lesti tampak semringah didampingi oleh suaminya, Rizky Billar dan putranya. Billar tak kalah semringahnya karena merasa bangga atas pencapaian sang istri.



Tampak kedua orang tua lesti juga ikut merayakan keberhasilan sang putri. Melalui unggahan itu, Lesti pun mengucap syukur atas pencapaiannya.



"Alhamdulillah MasyaAllah, tabarakallah," ujar Lesti dikutip dari unggahan Instagram @lestikejora, Minggu (1/9/2024).



Pencapaian Lesti ini pun turut membuat Inul Daratista bangga. Sebagai senior yang telah mengenal Lesti sejak mengikuti ajang pencarian bakat hingga mengikuti perjalanan kariernya sampai di titik sekarang ini, Inul turut merasa bangga.