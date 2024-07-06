Duta Sheila On 7 Marahi Fans yang Goda Anaknya di Atas Panggung

JAKARTA - Vokalis Sheila On 7, Duta, kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah menegur fansnya yang menggoda sang putri, Aishameglio, ketika manggung.

Momen itu terekam dalam sebuah video singkat salah satu penonton yang diunggah ulang akun Instagram @pulaumusik.

Duta Sheila On 7 Marahi Fans yang Goda Anaknya di Atas Panggung

Awalnya, Sheila On 7 yang akan berkolaborasi dengan Aisha tengah bersiap-siap untuk menyanyikan lagu selanjutnya.

Eross Chandra selaku gitaris Sheila On 7 pun terlihat melakukan check sound singkat dengan memainkan petikan gitar yang syahdu.

Namun, suasana pun berubah ketika salah satu penonton berteriak memanggil Aisha yang tengah berdiri di salah satu sudut panggung dengan mengenakan kaos merah.

"Aisha," kata salah satu penonton pria dengan nada tinggi.

Sebagai ayah, Duta pun langsung memarahi fansnya. Hal itu justru mengundang tawa penonton lain.

"Siapa yang tadi manggil-manggil, bajingan," ujar Duta.

"Nih, disini bro, kumisan ya bro," sahut Eross.