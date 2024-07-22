Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar

JAKARTA - Netizen beri perlakuan yang berbeda pada Aaliyah Massaid-Thariq Halilintar dan Lesti Kejora-Rizky Billar terkait acara pengajian jelang pernikahan.

Diketahui, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa lajang mereka. Sebelum melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan, pasangan ini telah terlebih dahulu menggelar acara lamaran, pengajian hingga siraman.

Akan tetapi, Aaliyah dan Thariq banyak mendapatkan kritikan pedas dari netizen lantaran menggelar acara pengajian dan siraman jelang pernikahan. Hal tersebut terjadi lantaran keduanya menggelar acara pengajian bersama di Hotel Tentrem, Tangerang pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Bukan tanpa alasan, sebab menurut netizen, calon pengantin menggelar pengajian secara terpisah, dan tak disatukan seperti apa yang dilakukan oleh Aaliyah serta Thariq.

Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

Sontak, banyak netizen yang ramai memberikan kritik hingga menyebut jika pasangan tersebut kurang memiliki dana untuk bisa menggelar acara pengajian serta siraman di lokasi dan waktu berbeda.



"Irit bajet ya, kalau sendiri2 kan gede biaya ya," tutur nafisa***.



"Ternyata ada yang mewakili, aku baru tau juga ada acara siraman kok bareng yg laki dan perempuan,umumnya kan di keluarga nya masing"," ujar _zee***.



"Menghemat biayaaaa dijadiin satu acara," lanjut kar_t***.

Sementara itu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang telah terlebih dahulu menikah pada 19 Agustus 2021 juga sempat melakukan hal sama seperti Aaliyah-Thariq. Diketahui pada 14 Agustus 2021, pasangan ini menggelar pengajian jelang pernikahan bersama di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.