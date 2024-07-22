Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:35 WIB
Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar
Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Netizen beri perlakuan yang berbeda pada Aaliyah Massaid-Thariq Halilintar dan Lesti Kejora-Rizky Billar terkait acara pengajian jelang pernikahan.

Diketahui, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa lajang mereka. Sebelum melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan, pasangan ini telah terlebih dahulu menggelar acara lamaran, pengajian hingga siraman.

Akan tetapi, Aaliyah dan Thariq banyak mendapatkan kritikan pedas dari netizen lantaran menggelar acara pengajian dan siraman jelang pernikahan. Hal tersebut terjadi lantaran keduanya menggelar acara pengajian bersama di Hotel Tentrem, Tangerang pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Bukan tanpa alasan, sebab menurut netizen, calon pengantin menggelar pengajian secara terpisah, dan tak disatukan seperti apa yang dilakukan oleh Aaliyah serta Thariq.

Perlakuan Beda Netizen saat Komentari Pengajian Pernikahan Aaliyah-Thariq dan Lesti Kejora-Rizky Billar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

Sontak, banyak netizen yang ramai memberikan kritik hingga menyebut jika pasangan tersebut kurang memiliki dana untuk bisa menggelar acara pengajian serta siraman di lokasi dan waktu berbeda.

"Irit bajet ya, kalau sendiri2 kan gede biaya ya," tutur nafisa***.

"Ternyata ada yang mewakili, aku baru tau juga ada acara siraman kok bareng yg laki dan perempuan,umumnya kan di keluarga nya masing"," ujar _zee***.

"Menghemat biayaaaa dijadiin satu acara," lanjut kar_t***.

Sementara itu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang telah terlebih dahulu menikah pada 19 Agustus 2021 juga sempat melakukan hal sama seperti Aaliyah-Thariq. Diketahui pada 14 Agustus 2021, pasangan ini menggelar pengajian jelang pernikahan bersama di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement