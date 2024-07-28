Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNC Pictures Gelar Tasyakuran Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |09:25 WIB
MNC Pictures Gelar Tasyakuran Sinetron <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i>
Tasyakuran Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BOGOR - MNC Pictures menggelar tasyakuran sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (27/7/2024) malam.

Acara itu merupakan perayaan atas kesuksesan proses syuting selama hampir 7 bulan. Para cast  sinetron tersebut: Lesti Kejora, Rizky Billar, Shandy Syarief, Ikbal Fauzi, hingga Eksanti Purwanta terlihat hadir dalam acara itu.

Lesti sebagai pemeran utama wanita dalam sinetron itu tak habis mengungkapkan rasa syukurnya. “Terpenting, kita semua diberi keselamatan dan kesehatan selama 7 bulan ini,” ujarnya.

Tasyakuran Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: Okezone/Danan)
Tasyakuran Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: Okezone/Danan)

Tak hanya karena mampu melewati proses syuting selama 7 bulan, pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat itu juga bersyukur karena mendapatkan keluarga baru di lokasi syuting. 

“Bermain dalam sinetron Aku Mencintaimu karena Allah menjadi pengalaman dan pembelajaran hidup yang luar biasa bagi saya,” tutur pedangdut 24 tahun tersebut menambahkan. 

Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah merupakan serial produksi MNC Pictures dan Leslar Entertainment yang tayang perdana di RCTI, pada 12 Maret 2024, pukul 18.15 WIB. 

Hingga kini, sinetron arahan Doddy Djanas tersebut sudah merilis 134 episode. Selain di RCTI, sinetron ini juga tayang streaming di Vision+ sehari setelah tayang di televisi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
