Viral Pengamen Mirip Ari Lasso, Curi Perhatian Maia Estianty Hingga Mulan Jameela

JAKARTA - Belakangan sosial media dihebohkan dengan sosok pengamen pria yang mirip dengan penyanyi Ari Lasso. Hal tersebut lantas sampai langsung ke telinga sang musisi.

Melalui postingan di akun Instagramnya, Ari Lasso lantas memposting ulang sebuah video yang menampilkan sosok pengamen pria yang wajahnya disebut-sebut sangat mirip dengannya itu.

“Dari tadi malem buanyak dikirimin video ini… Biasaaa yaaa dunia digital ini.. asli ya ini??!!,” tulis Ari, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @ari_lasso, Minggu, (28/7/2024).

Pengamen mirip Ari Lasso

Dalam video yang diposting ulang oleh Ari Lasso, itu terlihat pengamen tersebut memiliki perawakan yang memang mirip dengan sang musisi.

Namun, pengamen tersebut memiliki rambut yang agak gondrong, mirip dengan penampilan Ari Lasso di masa lalu. Pengamen tersebut juga tampak mengenakan kacamata.

Pria mirip Ari Lasso itu lantas ngamen ke salah satu mobil yang sedang berhenti di lampu merah.

Melihat sang pengamen yang mirip dengan Ari Lasso, penumpang mobil tersebut lantas berinisiatif merekam si pengamen.

Ia juga meminta si pengamen untuk menyanyikan salah satu lagu milik Ari Lasso. Pengamen tersebut lantas menyanyikan lagu ‘Arti Cinta’ sambil memainkan gitarnya.

Tak disangka, suara sang pengamen juga sukses menghibur penumpang di dalam mobil tersebut.

Bahkan, banyak warganet yang menilai, bahwa suara pengamen yang mirip Ari Lasso itu juga memiliki suara yang lumayan bagus.