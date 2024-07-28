Potret Mesra Aurelie Moeremans dengan Pacar Baru

JAKARTA - Aurelie Moeremans tengah dimabuk asmara usai go public dengan pacar barunya dr. Tyler Bigenho. Belakangan ini, Aurel kerap membagikan momen mesra dengan sang kekasih yang merupakan seorang dokter ahli tulang di Amerika Serikat.

Terbaru, Aurelie dan Tyler asyik pamer pose mesra bersama dengan outfit serba hitam. Ini membuat keduanya tampil edgy dan kece maksimal.

Aurelie Moeremans-Tyler Bigenho

Dalam foto ini, Aurelie dan Tyler juga tak ragu memamerkan momen kemesraan mereka berdua. Ia juga mengatakan ini adalah sesi pemotretan pertama Aurelie bersama Tyler.

“First photoshoot with you,” tulis Aurelie.

Penasaran, seperti apa kemesraan Aurelie Moeremans dan sang kekasih di potret terbaru mereka? Yuk simak dari Instagram @aurelie, Minggu (28/7/2024).1

Pertama ada potret mesra Aurelie saat memeluk Tyler. Aurelie terlihat memesona dengan atasan hitam dan rambut yang dikuncir gaya ponytail. Nampak Tyler juga gagah dengan rompi hitam berbahan leather yang memamerkan otot kekarnya.

Tyler pun memasang wajah jenaka saat berpose dengan sang kekasih. Nampak kemistri keduanya begitu terasa.

Aurelie dan Tyler seolah tak ragu pamer kemesraan mereka. Terlihat momen saat Tyler mencium pipi Aurelie yang begitu cantik menawan di sampingnya. Aurelie juga menggemaskan saat memasang ekspresi wajah terkejut saat mendapat cium mesra dari sang kekasih.

Tak cuma cantik dan tampan, Aurelie dan Tyler nampaknya merupakan pasangan yang kocak. Keduanya asyik berpose jenaka di sesi pemotretan ini. Terlihat Aurelie memegang gemas pipi Tyler. Sang kekasih pun memasang senyum manis nan tampan di sesi pemotretan ini.