Jessica Mila Tak Peduli dengan Nyinyiran soal Bentuk Tubuh Usai Melahirkan (Foto: Instagram/jscmila)

JAKARTA - Jessica Mila mendapatkan banyak nyinyiran dari netizen terkait bentuk tubuhnya pasca-melahirkan buah hati pertamanya. Bahkan tak sedikit netizen yang menilai bahwa bentuk tubuh Jessica Mila sudah tidak ideal lagi.

Selayaknya ibu yang baru saja melahirkan dan menyusui, tubuh Jessica Mila memang tampak lebih berisi.

Menanggapi komentar tersebut, Jessica Mila menanggapinya dengan santai seolah tak peduli dengan nyinyiran tersebut.



"Namanya melahirkan, menyusui, semua orang mengalami fase itu," ujar Jessica Mila ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini.



Daripada memikirkan omongan negatif dari orang, Jessica Mila justru ingin fokus mengurus sang anak Kyarra Arunika Hasibuan tumbuh menjadi bayi yang sehat.



"Aku sih lebih bersyukur karena dapat anak sehat, pinter, lucu," ucap Jessica Mila.