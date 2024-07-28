Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penjelasan Aurel Hermansyah usai Dituding Hamil Anak Ketiga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:45 WIB
Penjelasan Aurel Hermansyah usai Dituding Hamil Anak Ketiga
Penjelasan Aurel Hermansyah usai Dituding Hamil Anak Ketiga (Foto: Instagram//aurelie.hermansyah)
JAKARTA - Aurel Hermansyah mendadak dituding tengah hamil anak ketiga. Tudingan itu berawal saat dirinya menghadiri acara resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ketika memakai kebaya berwarna merah marun, bagian perut Aurel Hermansyah itu memang terlihat buncit. Namun bukan dikarenakan sedang hamil anak ketiga.

Penjelasan Aurel Hermansyah usai Dituding Hamil Anak Ketiga (Foto: Instagram//aurelie.hermansyah)

Melalui akun Instagramnya, Aurel Hermansyah langsung memberikan penjelasan mengapa saat itu perutnya terlihat besar. Rupanya perut buncitnya Aurel itu dikarenakan bahan dari kebaya yang ia kenakan.

"Bajuku ini pake bustier dalamannya. Jadi kelihatan di bagian perut tebal. Sampai dibilang hamil lagi," tulis Aurel Hermansyah di Instagram pribadinya @aurelie.hermansyah, Sabtu (27/7/2024). 

