Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Aurel Hermansyah: Alhamdulillah, Selamat Sayang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:53 WIB
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Aurel Hermansyah: Alhamdulillah, Selamat Sayang
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Aurel Hermansyah: Alhamdulillah, Selamat Sayang (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah ikut berbahagia atas pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Seperti diketahui Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menikah pada Jumat  (26/7/2024).

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

Lewat Instagram story pribadinya, Aurel Hermansyah membagikan foto adik ipar dan sahabatnya yang tengah duduk di kursi pelaminan.

Istri Atta Halilintar itu mengucap selamat dan syukur atas pernikahan mereka.

"Alhamdulillah.. Selamat sayangku @aaliyah.massaid @thariqhalilintar love you both," tulis Aurel Hermansyah di Instagram @aurelie.hermansyah, Jumat (26/7/2024).

Aurel Hermansyah tak lupa berdoa semoga pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid rukun dan bahagia.

"Samawa (sakinah mawadah warohmah).. Aamin," tutup Aurel Hermansyah.

Sebagai informasi, Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp26.072.024. Nominal tersebut sesuai dengan tanggal menikah mereka.

Sementara untuk saksi saat akad nikah, Thariq Halilintar mengikuti jejak sang kakak yaitu Atta Halilintar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement