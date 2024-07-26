Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Aurel Hermansyah: Alhamdulillah, Selamat Sayang

JAKARTA - Aurel Hermansyah ikut berbahagia atas pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Seperti diketahui Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menikah pada Jumat (26/7/2024).

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

Lewat Instagram story pribadinya, Aurel Hermansyah membagikan foto adik ipar dan sahabatnya yang tengah duduk di kursi pelaminan.

Istri Atta Halilintar itu mengucap selamat dan syukur atas pernikahan mereka.

"Alhamdulillah.. Selamat sayangku @aaliyah.massaid @thariqhalilintar love you both," tulis Aurel Hermansyah di Instagram @aurelie.hermansyah, Jumat (26/7/2024).

Aurel Hermansyah tak lupa berdoa semoga pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid rukun dan bahagia.

"Samawa (sakinah mawadah warohmah).. Aamin," tutup Aurel Hermansyah.

Sebagai informasi, Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp26.072.024. Nominal tersebut sesuai dengan tanggal menikah mereka.

Sementara untuk saksi saat akad nikah, Thariq Halilintar mengikuti jejak sang kakak yaitu Atta Halilintar.