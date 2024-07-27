Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bright Vachirawit Minta Maaf usai Pamer Foto di Depan Tank Militer Israel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |18:30 WIB
Bright Vachirawit Minta Maaf usai Pamer Foto di Depan Tank Militer Israel
Bright Minta Maaf usai Unggah Foto di Depan Tank Militer Israel. (Foto: Instagram/@bbrightvc)
LAS VEGAS - Bright Vachirawit mendadak menuai kritik pedas warganet setelah mengunggah foto selfie di depan tank militer saat liburan di Las Vegas, Amerika Serikat. 

Jika diperhatikan lebih detail, ada tulisan dalam bahasa Ibrani pada bodi tank tersebut. “Terlihat seperti tentara,” ujarnya sebagai caption unggahan foto tersebut di Instagram, pada 26 Juli 2024.

Tak hanya di depan tank militer, Bright Vachirawit juga berfoto dengan beberapa peralatan militer lainnya saat mengunjungi museum militer Battlefield Vegas. Setelah menuai kecaman warganet, dia menghapus foto tersebut.

Bright Vachirawit Minta Maaf usai Unggah Foto di Depan Tank Militer Israel. (Foto: Instagram/@bbrightvc)
Bright Vachirawit Minta Maaf usai Unggah Foto di Depan Tank Militer Israel. (Foto: Instagram/@bbrightvc)

Namun tak butuh waktu lama juga unggahan itu viral di platform X. Sebagian besar netizen menilai, sebagai public figure, Bright dianggap tidak memiliki empati atas apa yang terjadi di Palestina. 

“Enggak heran sih. Lagipula ini bukan pertama kali dia melakukan hal seperti ini bukan? Tapi ya, fansnya selalu melindungi dia seperti orang b*d*h,” ujar akun X @samr****.

Akun @Sayma*** menambahkan, “Ini ketiga kalinya Bright secara terang-terangan menunjukkan dukungannya pada Israel. Tapi, fans-nya malah mendukung aksinya. Dia dan penggemarnya sama-sama zionis yang problematik.”

Bright Vachirawit Minta Maaf usai Unggah Foto di Depan Tank Militer Israel. (Foto: Instagram/@bbrightvc)
Bright Vachirawit Minta Maaf usai Unggah Foto di Depan Tank Militer Israel. (Foto: Instagram/@bbrightvc)

Setelah menghapus foto tersebut, Bright Vachirawit kemudian merilis permintaan maaf lewat Insta Story. Dalam unggahan itu, dia menegaskan, tak ada agenda tersembunyi di balik unggahannya.

“Aku ingin memastikan kepada semua orang bahwa tidak ada agenda tersembunyi di balik foto-foto tersebut seperti dugaan orang-orang di media sosial,” katanya menjelaskan.

Bright Vachirawit meminta maaf jika unggahannya menyinggung beberapa pihak. “Aku meminta maaf jika tak peka terkait isu sensitif. Bahwa unggahan itu bisa merugikan masyarakat karena terkait isu perang.”

 

Halaman: 1 2
1 2
