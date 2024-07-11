Bakal Jadi Mertua, Reza Artamevia Mengaku Ogah Ikut Campur Rumah Tangga Anak

JAKARTA - Reza Artamevia tak lama lagi akan menjadi seorang mertua. Diketahui, pernikahan putrinya, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar tak lama lagi akan digelar.

Sebagai calon mertua, pelantun 'Berharap Tak Berpisah' ini mengatakan jika dirinya kelak tak mau terlalu ikut campur urusan rumah tangga sang putri dengan suaminya. Sebab, dia meyakini bahwa Aal dan Thariq tentunya sudah memiliki privasi sendiri terkait rumah tangga mereka.



"Yang pasti satu, saya harus menyadari dulu bahwa yang namanya keluarga anak itu sudah bukan urusan kita," ujar Reza Artamevia dalam acara Obrolan Tiap Waktu.



"Mereka punya privasi sendiri, kita enggak boleh ikut campur kalau tidak diminta," tambahnya.

Bakal Jadi Mertua, Reza Artamevia Mengaku Ogah Ikut Campur Rumah Tangga Anak (Foto: Instagram/rezaartameviaofficial)

Sebagai orang tua tunggal yang membesarkan dua buah hatinya tanpa pendamping, Reza mengaku hanya bisa mendoakan rumah tangga putrinya.



"Dan benar-benar itu udah wilayah yang berbeda, jadi saya pasti akan lebih banyak mendoakan aja, keep in touch, paling kayak gitu dan saya pasti akan sangat menghargai," jelasnya.

Bagi Reza, Aal yang sudah memutuskan untuk menikah muda, tentunya telah siap menghadapi segala persoalan terkait rumah tangganya. Bahkan menurutnya, gadis 22 tahun itu sudah cukup dewasa dan matang.



"Yang pasti gini, menikah itu jangan ditakuti tapi ya dijalani saja, kan sambil belajar," kata Reza.

