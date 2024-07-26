Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Keberatan Suntiang saat Resepsi Pernikahan, Thariq Mendadak Panik!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:56 WIB
Aaliyah Massaid Keberatan Suntiang saat Resepsi Pernikahan, Thariq Mendadak Panik!
Aaliyah Massaid Keberatan Suntiang saat Resepsi Pernikahan, Thariq Mendadak Panik! (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid tampaknya sempat keberatan dengan suntiang yang dikenakan di kepalanya dalam acara resepsi pernikahan yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat malam, (26/7/2024). Momen tersebut bahkan terlihat dalam siaran langsung acara pernikahannya dengan Thariq Halilintar.

Seperti diketahui, suntiang adalah aksesoris kepala yang biasa dikenakan pengantin wanita adat Minang. Biasanya, berat suntiang bisa mencapai 3,5 hingga 7 kilogram karena dilimpahi oleh susunan bunga bermaterial emas atau perak.


Tak heran, jika di momen tersebut Aaliyah tampak keberatan dengan suntiang di kepalanya usai menyambut deretan tamu yang hadir.

Bahkan, momen saat Aaliyah keberatan dengan suntiang di kepalanya tersebut sukses membuat fokus Thariq yang ada di sampingnya tertuju kepadanya.

Aaliyah Massaid Keberatan Suntiang saat Resepsi Pernikahan, Thariq Mendadak Panik! (Foto: YouTube)


Thariq yang awalnya sedang menyapa para tamu, kemudian menoleh ke arah Aaliyah yang tampak duduk sambil memegang suntiang di kepalanya. Salah satu panitia tampak membantu Aaliyah untuk memperbaiki posisi suntiang tersebut.

Selain tampak panik, Thariq juga terlihat berbicara kepada panitia tersebut.

Namun, tidak beberapa lama, Aaliyah kembali berdiri dengan posisi suntiang yang telah diperbaiki oleh panitia. Ia juga tampak kembali tampil tenang dan percaya diri menyambut para tamu yang hadir bersama Thariq.  


Sebagai informasi, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akhirnya  menggelar resepsi pernikahan mereka di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat malam, (26/7/2024), usai menggelar akad nikah di hari dan lokasi yang sama pada pagi harinya.

Jika pada momen akad nikah Thariq dan Aaliyah memilih tampil dalam balutan busana pengantin tradisional adat Jawa, di momen resepsi, keduanya lagi-lagi tampil dalam balutan busana resepsi pernikahan bernuansa tradisional, namun dengan adat Minang.

Aaliyah sendiri tampak tampil cantik dalam balutan gaun pengantin berupa atasan kebaya full payet dengan nuansa warna cokelat dan semburat merah maroon. Kebaya tersebut tampak memiliki detail ekor nan menjuntai hingga menyapu lantai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement