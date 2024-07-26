Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dhea Ananda Antusias Terlibat di Series Culture Shock

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:12 WIB
JAKARTA - Dhea Ananda yang berperan sebagai Ibunda Riko yang diperankan Ajil Ditto di Series Vision+ Culture Shock besutan Jay Sukmo mengaku antusias bisa terlibat di series tersebut.

Menurutnya, series ini menjadi project pertama yang ia tekuni setelah sempat vakum usai melahirkan.

“Sebenarnya ini adalah salah satu project pertama aku setelah break punya anak, jadi excited karena lebih ke deg-degan sih karena udah lama ngga terjun ke dunia akting,” kata Dhea Ananda di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat (26/7/2024).

Di sisi lain, ia pun menceritakan bagaimana dirinya membagi waktu pada saat proses syuting dan mengurus buah hatinya.

“Ya anak aku kan masih 2 tahun, jadi kayak tadi yaudah bagi-bagi tugas aja sama suami. Cuma kebetulan suamiku manggung di luar kota, jadi sama-sama berangkat, aku kesini dulu, jam 9 suami sama anak aku dulu, jam 10 dia jalan ke luar kota,” jelasnya.

 

