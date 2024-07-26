Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Resmi Menikah: Maskawin Rp26 Juta dan Tangis Haru Reza Artamevia

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |10:49 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Resmi Menikah: Maskawin Rp26 Juta dan Tangis Haru Reza Artamevia
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Resmi Menikah. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar resmi menikahi Aaliyah Massaid di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/7/2024). Prosesi akad dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung khidmat dan penuh haru.

Sebelum ijab kabul dimulai, Aaliyah didampingi kedua saudaranya, Zahwa dan Keanu Massaid, berjalan menuju meja akad di mana Thariq sudah menanti. Selebgram 22 tahun itu terlihat cantik dalam balutan kebaya putih khas Jawa.

Di lain pihak, Thariq tampak gagah dengan beskap putih senada. Setelah Aaliyah duduk, Mudjie Massaid yang bertindak sebagai wali nikah Aaliyah, tampak menjabat tangan Thariq. 

Ananda Muhammad Thariq Atta Mimi bin Halilintar Anofial Asmid saya nikahkan dan kawinkan anak dari almarhum kakak saya, Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid kepada engkau dengan maskawin uang tunai Rp26.072.024,” ujarnya.

Besaran maskawin tersebut merupakan tanggal hari pernikahan mereka. Thariq Halilintar pun mengucap ijab kabul dalam satu tarikan napas. 

Saya terima nikah dan kawinnya Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid dengan maskawin tersebut dibayar tunai!” kata Thariq tegas.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Resmi Menikah. (Foto: YouTube/Thariq Halilintar)
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Resmi Menikah. (Foto: YouTube/Thariq Halilintar)

Presiden Joko Widodo bertindak sebagai saksi dari Thariq Halilintar, sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi saksi pernikahan dari pihak Aaliyah Massaid.

Usai prosesi ijab kabul, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersalaman dengan kedua mempelai dan kedua orangtua mereka. Setelah itu, Presiden dan Ibu Negara juga mengikuti sesi foto bersama mempelai dan keluarga.

 

