Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Resmi Menikah, Presiden Joko Widodo Jadi Saksi Nikah

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Resmi Menikah, Presiden Joko Widodo Jadi Saksi Nikah (Foto: Youtube Thariq)

JAKARTA - Pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan melalui prosesi ijab kabul yang berlangsung pagi ini, Jumat (26/7/2024) di Hotel Raffles, Jakarta Selatan.

Presiden Joko Widodo tampak hadir dalam acara akad nikah bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Resmi Menikah, Presiden Joko Widodo Jadi Saksi Nikah

Memasuki lokasi acara, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara didampingi oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Presiden Jokowi hadir sebagai saksi nikah dari pihak mempelai laki-laki.

Hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta istri. Bambang Soesatyo hadir sebagai saksi nikah dari pihak perempuan.

Dalam prosesi akad nikah yang mengusung adat Jawa ini, Thariq Halilintar mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas dengan menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid yang menggantikan posisi ayah Aaliyah, almarhum Adjie Massaid.

Thariq mengucap ijab kabul di hadapan penghulu dan dua saksi nikah serta keluarga dan tamu undangan yang hadir.

Menikahi Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar memberikan maskawin uang tunai sebesar 26.072.024.

"Saya nikahkan dan kawinkan anak dari almarhum kakak saya, Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid kepada engkau dengan maskawin uang tunai 26.072.024 rupiah tunai," ujar Mudjie Massaid.

"Saya terima nikah dan kawinnya Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid dengan maskawin tersebut dibayar tunai," balas Thariq.

Usai prosesi ijab kabul, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersalaman dengan kedua mempelai yang telah resmi menjadi sepasang suami istri serta kedua orangtua mereka. Setelah itu, diadakan sesi foto bersama.