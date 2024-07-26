Makna Maskawin Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menjadi pasangan suami istri, setelah menjalani prosesi akad nikah, pada Jumat (26/7/2024).

Aaliyah Massaid memilih untuk disandingkan dengan Thariq Halilintar saat prosesi akad nikah.

Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Prosesi ijab kabul dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sambil menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid, Thariq Halilintar dengan tegas dan dalam satu tarikan napas mengucap ijab kabul.

Apapun Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan maskawin uang tunai sebesar Rp26.072.024. Maskawin tersebut menandakan hari spesial terjadinya pernikahan.