Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makna Maskawin Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |12:11 WIB
Makna Maskawin Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
Makna Maskawin Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: Youtube Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menjadi pasangan suami istri, setelah menjalani prosesi akad nikah, pada Jumat (26/7/2024).

Aaliyah Massaid memilih untuk disandingkan dengan Thariq Halilintar saat prosesi akad nikah.

Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)
Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Prosesi ijab kabul dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sambil menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid, Thariq Halilintar dengan tegas dan dalam satu tarikan napas mengucap ijab kabul. 

Apapun Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan maskawin uang tunai sebesar Rp26.072.024. Maskawin tersebut menandakan hari spesial terjadinya pernikahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148295/thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_pakaikan_jersey_fc_barcelona_ke_baby_arash-JyYI_large.jpg
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement