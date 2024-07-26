Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu

JAKARTA - Rangkaian pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar telah digelar. Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akan melangsungkan akad nikah pada Jumat pagi (26/7/2024) di Hotel Raffles, Jakarta.

Sebelum akad nikah dimulai, Aaliyah Massaid yang duduk di samping Thariq Halilintar meminta maaf hingga doa restu kepada sang ibunda Reza Artamevia.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu

"Untuk ibuku tersayang, sejak Aaliyah dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, banyak kesalahan dan dosa yang telah Aaliyah perbuat kepada ibu dan Aaliyah memohon maaf," kata Aaliyah Massaid dikutip dari YouTube Thariq Halilintar.

Tak lupa Aaliyah juga memohon restu kepada Mudjie Massaid sebagai wali nikahnya untuk dinikahkan dengan Thariq Halilintar.