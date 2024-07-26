Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |10:05 WIB
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu (Foto: Youtube Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Rangkaian pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar telah digelar. Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akan melangsungkan akad nikah pada Jumat pagi (26/7/2024) di Hotel Raffles, Jakarta. 

Sebelum akad nikah dimulai, Aaliyah Massaid yang duduk di samping Thariq Halilintar meminta maaf hingga doa restu kepada sang ibunda Reza Artamevia. 

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Menangis Berikan Restu

"Untuk ibuku tersayang, sejak Aaliyah dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, banyak kesalahan dan dosa yang telah Aaliyah perbuat kepada ibu dan Aaliyah memohon maaf," kata Aaliyah Massaid dikutip dari YouTube Thariq Halilintar.

Tak lupa Aaliyah juga memohon restu kepada Mudjie Massaid sebagai wali nikahnya untuk dinikahkan dengan Thariq Halilintar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement