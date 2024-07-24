Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas, Abidzar Al Ghifari Laporkan Netizen yang Singgung Kematian Almarhum Uje

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:06 WIB
Tegas, Abidzar Al Ghifari Laporkan Netizen yang Singgung Kematian Almarhum Uje
Tegas, Abidzar Al Ghifari Laporkan Netizen yang Singgung Kematian Almarhum Uje (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al-Ghifari melaporkan netizen yang menyinggung soal kematian ayahnya, Ustadz Jefri Al-Buchori (Uje) di akun X. 

Abidzar Al-Ghifari terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan netizen dengan akun X  @ProjectHunterA. Ia tiba memakai pakaian batik dan didampingi oleh  Alfie Alfandy.

Abidzar Al Ghifari
Abidzar Al Ghifari

"Nanti aja ya, habis kita dari SPKT," kata Alfie Alfandy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (24/6/2024).

Sebagai informasi, masalah ini bermula dari cuitan akun @ProjectHunterA di media sosial X tentang kematian Ustadz Jefri Al-Buchori pada 2013 lalu.

Akun @ProjectHunterA dengan berani menuliskan bahwa dampak dari kecelakaan Ustadz Jefri Al Buchori itu disebut berdampak buruk pada keluarga terutama anak-anak yang tumbuh tanpa ayah.

"Kalo saya jadi anaknya si bakal dendam kesumat sampe gede, gara-gara ayah yang tolol nurutin ego bodohnya, anak jadi tumbuh fatherless dan mendem beban seumur hidup," tulis @ProjectHunterA.

