Tegas, Abidzar Al Ghifari Laporkan Netizen yang Singgung Kematian Almarhum Uje

JAKARTA - Abidzar Al-Ghifari melaporkan netizen yang menyinggung soal kematian ayahnya, Ustadz Jefri Al-Buchori (Uje) di akun X.

Abidzar Al-Ghifari terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan netizen dengan akun X @ProjectHunterA. Ia tiba memakai pakaian batik dan didampingi oleh Alfie Alfandy.

Abidzar Al Ghifari

"Nanti aja ya, habis kita dari SPKT," kata Alfie Alfandy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (24/6/2024).

Sebagai informasi, masalah ini bermula dari cuitan akun @ProjectHunterA di media sosial X tentang kematian Ustadz Jefri Al-Buchori pada 2013 lalu.

Akun @ProjectHunterA dengan berani menuliskan bahwa dampak dari kecelakaan Ustadz Jefri Al Buchori itu disebut berdampak buruk pada keluarga terutama anak-anak yang tumbuh tanpa ayah.

"Kalo saya jadi anaknya si bakal dendam kesumat sampe gede, gara-gara ayah yang tolol nurutin ego bodohnya, anak jadi tumbuh fatherless dan mendem beban seumur hidup," tulis @ProjectHunterA.