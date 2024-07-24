Kimberly Ryder dan Edward Akbar Saling Tatap dan Bersalaman di Ruang Sidang Cerai

JAKARTA - Kimberly Ryder dan Edward Akbar terlihat bersalaman di ruang sidang Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2024). Adapun pertemuan Kim dan Edward di ruang sidang hari ini, disinyalir merupakan yang pertama kalinya setelah keduanya pisah rumah.



Saat nomor antreannya disebut operator PA Jakpus, Kim dan Edward pun beriringan masuk ke ruang sidang. Di dalam, Kim dan Edward diarahkan majelis hakim untuk duduk bersebelahan.

Mereka pun bertatapan sejenak dan kemudian bersalaman sebagai bentuk tegur sapa.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar Saling Tatap dan Bersalaman di Ruang Sidang Cerai (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Hadir kesini untuk apa?" tanya majelis hakim PA Jakpus.



"Untuk menggugat cerai yang mulia," jawab Kimberly Ryder.



Sebelum memasuki ruang sidang, Kim sempat mengaku gugup. Dia merasakan perasaan aneh karena baru pertama kali menjalani sidang cerai dalam hidupnya.



"Ya gimana ya orang nggak pernah melakukan ini, jadi ada rasa-rasa anehnya ya," katanya.