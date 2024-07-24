Kimberly Ryder Gugup Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Edward Akbar

JAKARTA - Kimberly Ryder dan Edward Akbar kompak hadir dalam sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2024.



Kepada wartawan, Kim mengaku dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani sidang perdana percerainnya. Hanya saja, kakak Natasha Ryder itu tak menampik jika dirinya turut merasakan gugup.



"Ya gimana ya orang nggak pernah melakukan ini, jadi ada rasa-rasa anehnya ya," kata Kimberly Ryder di PA Jakpus hari ini.

Kimberly Ryder Gugup Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Edward Akbar (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Di sisi lain, Kim mengaku dukungan dari keluarga membuatnya kuat dalam menghadapi perceraian ini.



"Pastnya anak-anak, keluarga, Mama Papa pastinya sahabat-sahabat dekat juga," ujar dia.



Alih-alih hadir di sidang cerai, Kim mengaku tidak memberitahukan kepergiannya kepada sang anak. Dia tampaknya tak ingin mengganggu kebahagiaan anak-anaknya terhadap perceraian ini.