HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adam Suseno Akui Cemburu dengan Ari Wibowo, Begini Penjelasannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:04 WIB
Adam Suseno Akui Cemburu dengan Ari Wibowo, Begini Penjelasannya
Adam Suseno Akui Cemburu dengan Ari Wibowo, Begini Penjelasannya
JAKARTA - Vision+ kembali mempersembahkan series terbarunya yang berjudul "Inul & Adam". Kamu bisa streaming dengan klik di sini.

Series ini menjadi sorotan utama karena dibintangi oleh pasangan fenomenal, Inul Daratista dan Adam Suseno, bersama dengan aktor senior, Ari Wibowo. Dalam alur ceritanya yang unik, Ari Wibowo akan bertukar peran dengan Adam Suseno, memberikan warna baru dan menarik untuk ditonton.


Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan tim Vision+, Inul Daratista dan Adam Suseno berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama syuting.

Adam Suseno Akui Cemburu dengan Ari Wibowo, Begini Penjelasannya (Foto: MNC Media)


Ketika ditanya tentang perasaan cemburu Adam Suseno, Inul Daratista menjawab dengan senyum dan tawa.

"Kayaknya gak deh," ujar Inul sambil tertawa.

"Karena ini anaknya mas Ari aja lagi tidur nih di rumah. Jadi anaknya mas Ari deket sama anakku. Kita udah kayak keluarga aja sharing ilmu akting. Apalagi mas Ari udah masuk ke dunia perfilman udah lama ya, udah lawas dan senior banget. Aku tuh ngerasa main sama beliau tuh oke oke aja." lanjut Inul Daratista.

 

