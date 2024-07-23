Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Klaim Pinjamkan Uang Rp50 Juta ke Bandar Narkoba untuk Bisnis Biji Pala

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:37 WIB
JAKARTA - Ammar Zoni membantah telah memberikan modal ke bandar narkoba bernama Akri Ohakai senilai Rp50 juta untuk menjalankan bisnis sabu. Bantahan tersebut bahkan dibacakan oleh kuasa hukum Ammar, Jon Mathias dalam sidang pembacaan pledoi yang berlangsung hari ini, Selasa (23/7/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Dalam sidang itu, Ammar mengklaim kalau modal sebesar Rp50 juta dipinjamkan olehnya pada Akri untuk menjalani bisnis pertanian biji pala.

"Uang Rp50 Juta dipinjamkan terdakwa kepada Akri untuk modal usaha dibidang pertanian dan tanam biji pala. Terdakwa tidak mengetahui kalau uang itu digunakan untuk membeli sabu," ungkap Jon Mathias di persidangan.

Ammar Zoni Klaim Pinjamkan Uang Rp50 Juta ke Bandar Narkoba untuk Bisnis Biji Pala (Foto: Instagram/ammarzoni)


Ammar juga dikatakan tidak berniat menjadi penjual narkoba bersama Akri.

"Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi broker, atau menjadi perantara penjualan narkoba golongan satu," lanjut tim kuasa hukum Ammar.

Adapun pledoi Ammar Zoni sendiri menghasilkan 10 poin kesimpulan. Beberapa diantaranya menegaskan jika terdakwa merupakan korban dan hanya pecandu narkoba.

 

