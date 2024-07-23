Berusia 41 Tahun, BCL Tak Ingin Punya Anak Lagi

JAKARTA - Bunga Citra Lestari mengaku tidak berniat untuk memiliki anak dari pernikahannya dengan Tiko Aryawardhana.

Hal ini disampaikannya saat salah satu media Malaysia menanyakan isu bahwa dirinya tengah mengandung karena perutnya yang sempat terlihat membuncit.

BCL pun menjawabnya sembari tertawa karena isu tersebut tidak lah benar. Lagipula, potret yang memperlihatkan perutnya membuncit hingga diduga potret baby bump itu memang menjadi isu yang sudah lama berhembus, sejak tahun lalu.

"Bukannya itu tahun lalu baby bump? Terakhir aku ke sini ada baby bump? Jadi udah sadar belum orang-orang bahwa itu adalah bentuk perut aku," ungkap BCL dikutip dari akun TikTok @ohbulanofficial, Selasa (23/7/2024).

BCL pun mengungkap bahwa hingga saat ini, dirinya tidak berniat untuk kembali memiliki anak.

"Aku nggak hamil, sampai detik ini aku berbicara, tidak berniat untuk punya anak lagi," sambungnya.

Sebab , BCL merasa terlalu berisiko untuk hamil dan melahirkan di usianya yang menginjak 41 tahun. Sementara BCL ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan sang putranya, Noah Sinclair.

"Noah sudah remaja dan aku 41, jadi sangat berisiko untuk punya anak di umur lebih dari 41 dan amu masih pengin meminimalkan segala resiko supaya aku bisa hidup lebih lama dengan NOAH," katanya.

Meski demikian, BCL menyerahkan kepada Tuhan mengenai takdirnya. Jika suatu saat dirinya hamil, tentu sudah menjadi takdir yang harus dijalaninya.

"Tapi kita nggak tahu apa yang ditakdirkan Allah, kita nggak bisa tolak, hanya perlu dijalani tapi kita nggak ada rencana," tambahnya.