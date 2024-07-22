BCL dan Noah Tiba di Malaysia, Langsung Disambut Pelukan Ibunda Ashraf Sinclair

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) dan putranya, Noah Sinclair sedang berada di Malaysia. Kehadirannya di sana karena BCL menjadi salah satu juri ajang pencarian bakat yang berlangsung di Malaysia. Keduanya juga ditemani oleh adik BCL, Alam Persada.

Kedatangan BCL dan Noah pun langsung disambut oleh keluarga mendiang Ashraf Sinclair. Momen itu terungkap dari unggahan Instagram pribadi BCL.

Setibanya di bandara, BCL dan Noah disambut oleh kedua orangtua Ashraf, Mohamed Anthony John Sinclair dan Khadijah Sinclair atau yang lebih dikenal dengan Dida Sinclair serta adik Ashraf, Aishah Sinclair.

Dida Sinclair menyambut BCL dengan pelukan hangat sementara Noah mendapat pelukan dari tantenya, Aishah Sinclair. Lalu, Alam Persada juga tampak berpelukan dengan ayah mendiang Ashraf. Mereka tampak larut dalam suasana bahagia bercampur haru saat melepas rindu di bandara.

Sementara Tiko Aryawardhana sendiri tak ikut dalam perjalanan istri dan anak sambungnya itu. BCL pun membagikan video saat berpamitan dengan suaminya yang mengantar dirinya dan Noah ke bandara.

"Kita pergi dulu ya sayang," tulis BCL melalui akun Instagram @itsmebcl, Senin (22/7/2024).

Hubungan BCL dengan keluarga Ashraf diketahui