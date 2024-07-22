Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Piknik Tanpa Dali Wassink di Hari Ultah, Jennifer Coppen: Aku Tahu Kamu Duduk di Sebelahku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:06 WIB
Piknik Tanpa Dali Wassink di Hari Ultah, Jennifer Coppen: Aku Tahu Kamu Duduk di Sebelahku
Piknik Tanpa Dali Wassink di Hari Ultah, Jennifer Coppen: Aku Tahu Kamu Duduk di Sebelahku (Foto: Instagram/jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen untuk pertama kalinya harus merayakan hari ulang tahun tanpa sang suami, Yitta Dali Wassink. Kecelakaan tunggal yang menewaskan Dali pada Kamis, 18 Juni 2024, membuat Jennifer Coppen terpaksa merayakan hari ulang tahunnya dengan melakukan piknik tanpa didampingi oleh suami tercintanya.

Meski berat, Jennifer Coppen berusaha tegar saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23. Akan tetapi, bintang film Generasi 90an Melankolia ini meyakini bahwa Dali ikut merayakan ulang tahunnya, meski sosoknya tak bisa terlihat.

"Aku disini sayang.. merayakan ulang tahun ku sama kamu. Aku tau kamu lagi duduk di sebelahku, merayakan aku," tulis Jennifer Coppen di Instagram story @jennifercoppenreal20.

Piknik Tanpa Dali Wassink di Hari Ultah, Jennifer Coppen: Aku Tahu Kamu Duduk di Sebelahku (Foto: Instagram/jennifercoppenreal20)

Dalam momen tersebut Jennifer Coppen juga ditemani oleh sang putri, Kamari. Selain itu, ada pula keluarga dan sahabat-sahabatnya yang berusaha menguatkannya pascakepergian Dali.


"Jangan khawatir ya sayang teman-teman kita semua disini picnic sama aku seperti yang kamu mau," ungkap Jennifer Coppen.

Perempuan blasteran Belanda-Indonesia ini mengaku akan berusaha tersenyum meski berat ditinggal selama-lamanya oleh sang suami.

 

Halaman:
1 2
