Alasan Jennifer Coppen Simpan Abu Dali Wassink dalam Kalung

JAKARTA - Jennifer Coppen menuruti keinginan mendiang suaminya, Dali Wassink, untuk dikremasi saat meninggal dunia. Setelah mengembuskan napas terakhir pada Kamis, 18 Juli 2024, jenazah Dali pun langsung dikremasi keesokan harinya, yakni pada Jumat, 19 Juli 2024 malam.

Usai dikremasi, abu dari jenazah Dali pun telah dilarung di Pantai Lembeng, Bali pada Minggu, 21 Juli 2024. Namun, tak semua abu dari jenazah pria 22 tahun itu dilarung, ada pula yang sengaja disimpan oleh sang istri.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Jennifer Coppen melalui unggahannya di akun Instagram Story. Dalam postingannya, bintang film Habibie & Ainun 3 ini tampak memerlihatkan liontin yang berisi abu Dali.