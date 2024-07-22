Dituduh Tutupi Kasus Kematian Dante, Tamara Tyasmara Tuntut Bukti

JAKARTA - Tamara Tyasmara akhirnya menanggapi tuduhan bahwa dirinya ikut menutupi kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante. Sebagai ibu yang melahirkan Dante, Tamara pun merasa sakit hati dituduh sekongkol dengan Yudha Arfandi atas kematian anaknya sendiri.



Hal itu membuat bintang film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita itu menuntut bukti konkret dari orang yang telah melayangkan tuduhan tersebut padanya.



"Harus berani. Harus berani ada buktinya. Apalagi aku dibilang, katanya aku nutup-nutupin sidang. Aku nggak terima banget sih. Kita yang berjuang. Iya kita yang berjuang. Aku dari awal dibilang nutupin persidangan. Itu sih bener-bener parah sih," ujar Tamara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

"Pihak sebelah ngomongin aku kayak gitu ya. Dibilang aku nutupin sidang. Kita punya kewenangan apa sih buat nutupin sidang?" tambahnya.

Dituduh Tutupi Kasus Kematian Dante, Tamara Tyasmara Tuntut Bukti (Foto: Ravie Wardani/MPI)



Tamara kemudian memilih menyerahkan kasus ini ke majelis hakim. Dia juga optimistis, publik bisa menilai sikap YA yang masih membantah melakukan pembunuhan terhadap Dante.



"Kalau dia bantah apapun semua bisa nilai. Allah tahu, hakim tahu, semua tahu. Ya pokoknya percayalah sama Hakim. Aku percaya sama Hakim dan Jaksa penuntut Umum," ujar Tamara.



"Karena kan Hakim wakilnya Allah di sini. Jadi aku percaya sama dia. Insya Allah semuanya baik-baik sih nanti. Doain, doain aja semuanya," pungkasnya.