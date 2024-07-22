Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Keluarga Yudha Arfandi Tak Punya Adab, Tamara Tyasmara Geram Sering Diteror

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |14:35 WIB
Sebut Keluarga Yudha Arfandi Tak Punya Adab, Tamara Tyasmara Geram Sering Diteror
Sebut Keluarga Yudha Arfandi Tak Punya Adab, Tamara Tyasmara Geram Sering Diteror (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara meluapkan emosinya kepada keluarga Yudha Arfandi (YA) usai menghadiri sidang putusan sela kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Tak seperti sebelumnya, kali ini Tamara terlihat gagal menahan amarahnya pada keluarga mantan kekasihnya tersebut.

Bahkan usai sidang, Tamara sempat terlihat melabrak wanita berkerudung biru yang diduga merupakan tante dari YA.

Dia menuding wanita itu yang selama ini melakukan teror di media sosial lewat kolom komentar.

Sebut Keluarga Yudha Arfandi Tak Punya Adab, Tamara Tyasmara Geram Sering Diteror (Foto: Ravie Wardani/MPI)


"Soalnya setiap aku update apapun selalu di komen sama dia. Gimana, kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diam, terus adiknya kabur gitu. Malah keluar," kata Tamara Tyasmara kepada awak media.

Saat ditanya apakah ada itikad baik dari keluarga YA, Tamara kembali naik pitam. Wanita 29 tahun itu menilai justru sikap keluarga YA berlaku sebaliknya.

"Itikad baik gimana? Malah diteror Iya, boro-boro, baik. Kan tidak merasa salah. Karena mereka nggak merasakan gimana rasanya jadi aku gitu loh," ucap dia.

"Mereka support boleh, tapi jangan membela yang salah dong. Emang bener-bener keluarganya akhlakless, nggak punya adab, nggak punya adab keluarganya. Teman-temannya dan sahabat-sahabat ini ahlakless," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement