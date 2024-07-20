Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menikah Agustus 2024, Ketua MPR RI Akan Jadi Saksi

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |15:30 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menikah Agustus 2024, Ketua MPR RI Akan Jadi Saksi
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menikah Agustus 2024, Ketua MPR RI Akan Jadi Saksi (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Waktu pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid mulai terungkap. Keduanya bakal menikah di bulan Agustus 2024 mendatang. Sebelumnya, beredar luas foto yang diduga undangan pernikahan Thariq Halilintar dengan Aaliyah Massaid. Dalam undangan tertulis waktu akad dan resepsi nikah yakni tanggal 22 Agustus dengan tahun yang disensor.  

Kini, waktu pernikahan itu pun dibocorkan oleh sosok yang diminta oleh Thariq menjadi saksi saat akad nikahnya nanti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menikah Agustus 2024, Ketua MPR RI Akan Jadi Saksi
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menikah Agustus 2024, Ketua MPR RI Akan Jadi Saksi

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, RI Bambang Soesatyo membagikan foto-foto saat Thariq menemuinya untuk memberikan undangan sebagai saksi nikahnya. Thariq tampak menyerahkan undangan dan berbincang-bincang santai dengan Bambang Soesatyo. 

Dalam keterangan unggahan itu terungkap bahwa keduanya akan menikah bulan Agustus mendatang. Diketahui pula bahwa Thariq dan Aaliyah akan menggelar acara akad nikah mereka di Jakarta.  Namun, tanggal pernikahannya tak disebutkan. 

"Menerima undangan untuk menjadi saksi pernikahan Thariq Halilintar dengan Aaliyah Massaid, Agustus mendatang di Jakarta," bunyi keterangan unggahan Bambang Soesatyo @bambang.soesatyo, dikutip Sabtu (20/7/2024). 

Halaman:
1 2
