Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |22:45 WIB
Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid
Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/zahwamassaid)
A
A
A

JAKARTA - Zahwa Massaid ikut menjadi sorotan dalam acara siraman jelang pernikahan sang adik, Aaliyah Massaid yang digelar pada Sabtu, 20 Juli 2024 di Hotel Tentrem, Tangerang. Pasalnya, dalam acara tersebut, Zahwa yang dilangkahi menikah oleh sang adik, diharuskan menjalani ritual langkahan.

Momen tersebut dilakukan usai Aaliyah bersimpuh di hadapan ibunya, Reza Artamevia, pamannya, Adjie Massaid dan kakaknya, Zahwa Massaid. Upacara langkahan sendiri merupakan ritual untuk meminta izin saat seorang adik menikah lebih dulu dari sang kakak.


Zahwa berlinang air mata saat sang adik bersimpuh di hadapannya memohon doa restu. Sementara Aaliyah tampak begitu tenang dengan terus menebar senyuman. Mereka pun berpelukan dengan hangat.

Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/aaliyah_massaid)


Lalu, Aaliyah memberikan hadiah berupa pisang sanggan. Pisang tersebut terlihat dibungkus dengan kerucut emas dan kain transparan. Prosesi ini menandakan Zahwa sudah memberikan restu kepada Aaliyah untuk menikah.

Setelah itu, Zahwa berjalan menuntun sang adik sambil membawa tebu wulung berbatang lurus yang melambangkan doa dan harapan supaya jalan yang ditempuh Aaliyah nantinya berjalan tanpa hambatan.

Keduanya berjalan bersama melewati tumpeng.

Lalu, Aaliyah juga tampak melangkahi bokor berisi air kembang setaman. Dengan ikhlas, Zahwa melepas sang adik menikah lebih dulu ketimbang dirinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039310/zahwa_massaid-rvmj_large.jpg
Zahwa Massaid Pulang ke Amerika Awal Agustus, Pernikahan Aaliyah-Thariq Digelar Minggu Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178714//baby_arash-21oJ_large.jpg
Gemasnya Baby Arash Main ke Mini Zoo, Momen Belajar Motorik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/194/3176217//menikah-eTDl_large.jpg
5 Artis Tanah Air dengan Harga Cincin Lamaran Paling Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement