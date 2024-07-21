Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid

JAKARTA - Zahwa Massaid ikut menjadi sorotan dalam acara siraman jelang pernikahan sang adik, Aaliyah Massaid yang digelar pada Sabtu, 20 Juli 2024 di Hotel Tentrem, Tangerang. Pasalnya, dalam acara tersebut, Zahwa yang dilangkahi menikah oleh sang adik, diharuskan menjalani ritual langkahan.

Momen tersebut dilakukan usai Aaliyah bersimpuh di hadapan ibunya, Reza Artamevia, pamannya, Adjie Massaid dan kakaknya, Zahwa Massaid. Upacara langkahan sendiri merupakan ritual untuk meminta izin saat seorang adik menikah lebih dulu dari sang kakak.



Zahwa berlinang air mata saat sang adik bersimpuh di hadapannya memohon doa restu. Sementara Aaliyah tampak begitu tenang dengan terus menebar senyuman. Mereka pun berpelukan dengan hangat.

Zahwa Massaid Banjir Air Mata saat Lakukan Ritual Langkahan Bareng Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/aaliyah_massaid)



Lalu, Aaliyah memberikan hadiah berupa pisang sanggan. Pisang tersebut terlihat dibungkus dengan kerucut emas dan kain transparan. Prosesi ini menandakan Zahwa sudah memberikan restu kepada Aaliyah untuk menikah.



Setelah itu, Zahwa berjalan menuntun sang adik sambil membawa tebu wulung berbatang lurus yang melambangkan doa dan harapan supaya jalan yang ditempuh Aaliyah nantinya berjalan tanpa hambatan.



Keduanya berjalan bersama melewati tumpeng.



Lalu, Aaliyah juga tampak melangkahi bokor berisi air kembang setaman. Dengan ikhlas, Zahwa melepas sang adik menikah lebih dulu ketimbang dirinya.