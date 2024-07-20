Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Nikah, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Maaf kepada Orangtua

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |17:33 WIB
JAKARTA Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menggelar pengajian jelang menikah. cara pengajian berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Hotel Tentrem, Alam Sutera, Tangerang Selatan sebelum nantinya dilanjutkan dengan prosesi siraman. Acara ini disiarkan langsung melalui YouTube Thariq Halilintar.

Dalam proses itu, Thariq Halilintar meminta maaf kepada orangtuanya, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk.

"Abi Thariq janji akan menjadi imam yang setia dan bijaksana seperti yang telah Abi perlihatkan untuk keluarga ini. Abi adalah teladanku dalam membangun keluarga seperti itulah nanti Thariq akan membangun keluarga baru ini," sambungnya.

"Thariq ingin meminta maaf. Maaf yang tak bisa diungkapkan lagi untuk sesuatu yang sudah Thariq lakukan mungkin melukai dan kata-kata yang tidak dimaksud dan sudah mengiris hati. Maaf dan terima kasih untuk segalanya. Selalu doakan Thariq ya Abi, kapanpun dan dimanapun karena doa itu yang sudah membuat Thariq seperti saat ini," ucap Thariq dalam channel Youtubenya.

Sang ayah kemudian memberikan wejangan kepada Thariq yang akan segera menjadi imam dalam rumah tangga. Anofial Asmid meminta Thariq untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah.

"Kalau kita cinta dengan Allah SWT kita akan cinta dengan sesama. Kalau cinta hanya sekadar sampai di makhluk hanya jadi cinta palsu. Kalau cinta ke Allah SWT bukan hanya cinta di dunia, tapi cinta sampai di akhirat. Ikatan cinta itu bukan sesama kita, tapi diikat cinta kepada Allah SWT," kata Anofial Asmid.

