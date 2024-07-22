Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Syur MIrip Audrey Davis, Polisi Profiling Akun Penyebar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |09:28 WIB
Video Syur MIrip Audrey Davis, Polisi Profiling Akun Penyebar
Video Syur MIrip Audrey Davis, Polisi Profiling Akun Penyebar (Foto: IG Audrey)
A
A
A

JAKARTA - Video syur diduga mirip dengan anak musisi David Bayu, Audrey Davis telah menggemparkan publik. Kini, polisi telah melakukan profiling terhadap akun X yang pertama kali menyebarkan 

Diketahui, profiling telah dilakukan usai memeriksa pelapor dalam kasus tersebut bernama Feriyawansyah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, profiling terhadap penyebar video dilakukan setelah penyidik memeriksa pelapor.

Audrey Davis
Audrey Davis

 Dalam laporannya melaporkan salah satu akun X yang menyebarkan video syur diduga mirip dengan Audrey. 

"Saat ini tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan identifikasi, profiling untuk mengetahui pengelola dari akun media sosial yang dimaksud," ujar Ade, Minggu (21/7/2024).

Ade Safri menuturkan pihaknya sedang fokus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. 

"Apakah terjadi peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor F," ucapnya. 

Nantinya, dari hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara guna menentukan naik ke tahap penyidikan atau tidak. 

"Tapi tidak akan menutup kemungkinan akan berkembang terkait dengan dugaan tindak pidana yang lain," tutur dia. Adapun, pada video yang beredar di media sosial X memperlihatkan seorang wanita mirip Audrey Davis sedang bersetubuh dengan seorang laki-laki. Video asusila itu berdurasi 4.26 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066747/david_bayu-UjsF_large.jpg
5 OOTD David Naif, Tampilan Keren Tak Lekang Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048722/david_bayu-iJDS_large.jpg
David Bayu Sebut Anaknya Masih Berat Terima Realita Kasus Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045513/audrey_davis-F614_large.jpeg
David Bayu Kembali Dampingi Audrey Davis Jalani Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045341/audrey_davis-64wQ_large.jpg
5 Fakta Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Video Syur Mirip Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045261/audrey_davis-sOl6_large.jpg
Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Dugaan Video Syur Dilanjut Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045155/audrey_davis-jOEi_large.jpg
Audrey Davis Masih Berstatus Saksi dalam Kasus Dugaan Video Syur Mirip Dirinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement