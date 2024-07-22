Video Syur MIrip Audrey Davis, Polisi Profiling Akun Penyebar

JAKARTA - Video syur diduga mirip dengan anak musisi David Bayu, Audrey Davis telah menggemparkan publik. Kini, polisi telah melakukan profiling terhadap akun X yang pertama kali menyebarkan

Diketahui, profiling telah dilakukan usai memeriksa pelapor dalam kasus tersebut bernama Feriyawansyah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, profiling terhadap penyebar video dilakukan setelah penyidik memeriksa pelapor.

Dalam laporannya melaporkan salah satu akun X yang menyebarkan video syur diduga mirip dengan Audrey.

"Saat ini tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan identifikasi, profiling untuk mengetahui pengelola dari akun media sosial yang dimaksud," ujar Ade, Minggu (21/7/2024).

Ade Safri menuturkan pihaknya sedang fokus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

"Apakah terjadi peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor F," ucapnya.

Nantinya, dari hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara guna menentukan naik ke tahap penyidikan atau tidak.

"Tapi tidak akan menutup kemungkinan akan berkembang terkait dengan dugaan tindak pidana yang lain," tutur dia. Adapun, pada video yang beredar di media sosial X memperlihatkan seorang wanita mirip Audrey Davis sedang bersetubuh dengan seorang laki-laki. Video asusila itu berdurasi 4.26 detik.