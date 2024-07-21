Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |21:45 WIB
Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian
Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian (Foto: Instagram/wanda_haraa)
A
A
A

JAKARTAWanda Hara mendadak buat heboh warganet lantaran ikut hadir dalam kajian Ustaz Hanan Attaki. Sepintas, memang tak ada yang salah, namun penampilan Wanda mengenakan hijab dan cadar menyerupai wanita membuat netizen mendadak emosi.

Tak hanya itu, Wanda Hara juga terlihat duduk bersama dengan rekan-rekannya yang mayoritas perempuan di tempat yang memang diperuntukkan untuk wanita. Padahal, Wanda diketahui merupakan penata gaya busana berjenis kelamin laki-laki.

Beredarnya potret diduga Wanda mengenakan cadar ini membuat netizen geram hingga ramai membanjiri kolom komentar rekan-rekannya. Salah satunya Nagita Slavina, yang diminta oleh netizen untuk menegur Wanda yang diketahui merupakan sahabatnya.

Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian (Foto: X/ulahnetijen)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156619/nagita_slavina-IHer_large.jpg
Nagita Slavina Cs Review Donat Pinkan Mambo, Habiskan Rp2,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153240/nagita_slavina-x2fp_large.jpg
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148676/nagita_slavina-cfe5_large.jpg
Nagita Slavina Berendam Pakai Swimsuit di Danau Como, Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147645/nagita_slavina-tALV_large.JPG
Total Harga Outfit Nagita Slavina saat Liburan di Italia, Bikin Pegawai Gaji UMR Ngelus Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147112/nagita_slavina-WSP7_large.jpg
Nagita Slavina Main Tenis Bareng Rafathar di Italia, Netizen: Gabut Kelas Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140022/nagita_slavina-BNLi_large.jpg
Rafathar Adukan Nagita Slavina, Dedi Mulyadi: Pilih Mau Barak Mana?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement