Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian

Nagita Slavina Diminta Ingatkan Wanda Hara yang Diduga Pakai Cadar di Acara Kajian (Foto: Instagram/wanda_haraa)

JAKARTA - Wanda Hara mendadak buat heboh warganet lantaran ikut hadir dalam kajian Ustaz Hanan Attaki. Sepintas, memang tak ada yang salah, namun penampilan Wanda mengenakan hijab dan cadar menyerupai wanita membuat netizen mendadak emosi.

Tak hanya itu, Wanda Hara juga terlihat duduk bersama dengan rekan-rekannya yang mayoritas perempuan di tempat yang memang diperuntukkan untuk wanita. Padahal, Wanda diketahui merupakan penata gaya busana berjenis kelamin laki-laki.

Beredarnya potret diduga Wanda mengenakan cadar ini membuat netizen geram hingga ramai membanjiri kolom komentar rekan-rekannya. Salah satunya Nagita Slavina, yang diminta oleh netizen untuk menegur Wanda yang diketahui merupakan sahabatnya.