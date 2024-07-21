Wanda Hara Diduga Datang Kajian Pakai Hijab dan Cadar, Netizen Mendadak Murka

JAKARTA - Wanda Hara yang merupakan fashion stylist dari beberapa artis ternama Tanah Air, belakangan tengah menjadi sorotan. Hal ini bermula dari cuitan netizen pemilik akun @lalalalqui yang membagikan foto Wanda Hara diduga mengenakan hijab dan cadar ketika menghadiri kajian Ustaz Hanan Attaki.

Cuitan tersebut diketahui viral hingga dilihat sebanyak 711 ribu kali.



Pemilik akun tersebut murka sebab yang diketahuinya Wanda Hara adalah seorang pria. Bahkan, pemilik akun ini juga menyentil rekan-rekan Wanda Hara yang tak menegurnya.



"Kalian tau wandahara kannn?? Ini beneran gaada otak. Dia datang ke pengajian PENGAJIAN ustad hanan attaki WOII tapi gunain cadarr. Ga punya otak dari pada memaksakan bagus lu gausah ikut. Sorry to say circle dia pun ngapai mewajari hal ini??? GILA LU SEMUA," bunyi cuitan akun @lalalalqui, Minggu (21/7/2024).

Wanda Hara Diduga Datang Kajian Pakai Hijab dan Cadar, Netizen Mendadak Murka (Foto: Instagram/syahnazs)



Menilik dari unggahan Wanda Hara, dirinya membagikan video saat menghadiri kajian tersebut. Namun, dia tak memperlihatkan foto dirinya sendiri yang mengenakan outfit seperti apa.



Sementara di unggahan adik Raffi Ahmad, Syahnaz, memang terlihat ada seorang wanita yang mengenakan cadar yang diduga adalah Wanda Hara. Mereka ikut kajian bersama Nagita Slavina, Gya Shadiqah, Shandy Purnamasari dan yang lainnya.



Pemilik akun @lalalalqui pun meluapkan kekesalannya karena merasa tidak sepatutnya cadar digunakan seenaknya apalagi jika bukan pada seorang wanita.



"Gua marah liat ini karena jadinya semena-mena sama cadar. Kalau semakin lama hal kaya gini diwajarkan takutnya banyak pihak-pihak lain yang melakukan hal serupa. Daripada memaksakan lebih baik tidak usah ikut masuk ke pengajiannya. Ga semua hal lah dapat dimaklumkan," sambungnya.