HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Bereaksi Usai Kecelakaan Motor Dali Wassink Dikaitkan dengan Meninggalnya Uje

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |20:45 WIB
Umi Pipik Bereaksi Usai Kecelakaan Motor Dali Wassink Dikaitkan dengan Meninggalnya Uje
Umi Pipik Bereaksi Usai Kecelakaan Motor Dali Wassink Dikaitkan dengan Meninggalnya Uje (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)
JAKARTA - Umi Pipik angkat bicara terkait komentar pedas netizen atas wafatnya Dali Wassink dalam kecelakaan motor. Bukannya menunjukkan empatinya, netizen pemilik akun @rubihmsyh malah menyindir Dali Wassink yang dinilai kebut-kebutan di jalan bahkan sampai membawa-bawa nama suaminya, Ustaz Jefri AL Buchori


Setelah Abidzar Al Ghifari meluapkan emosinya, giliran Umi Pipik yang menegur pemilik akun itu. Sebagai istri yang merasakan kehilangan suami akibat kecelakaan motor, hatinya merasa terluka membaca komentar tersebut.

"Bismillah. Saya tidak kenal dengan anda tapi postingan anda melukai hati orang yang merasakan kehilangan dengan cara kecelakaan !! semoga keluarga anda tidak merasakan hal yang sama," ujar Umi Pipik dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @_ummi_pipik_, Minggu (21/7/2024).

Dia pun mengingatkan agar pemilik akun itu bersikap bijak ketika melihat suatu kejadian, apalagi soal kematian. Sebab, kematian adalah takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Jangan melulu menuliskan komentar jahat dan berprasangka buruk.

Umi Pipik Bereaksi Usai Kecelakaan Motor Dali Wassink Dikaitkan dengan Meninggalnya Uje (Foto: Intens Investigasi)


"Kenapa anda tidak baik sangka saja? Ketika membawa motor dengan kencang mungkin sedang ingin buru-buru bertemu istri dan anak-anak ? Tetapi apa kita semua manusia bisa memprediksi takdir yang akan terjadi pada diri kita? Jadi bijaklah," sambungnya.

Menutup pesannya itu, Umi Pipik menyampaikan ucapan duka cita kepada istri Dali, Jennifer Coppen. Ibunda Adiba Khanza itu pun mengirimkan doa terbaik untuk almarhum.

"Untuk @jennifercoppenreal20 saya pribadi turut berduka cita sedalam dalamnya , semoga alm husnul khotimah , yakinlah Allah sangat menyayangi dia , dan Allah maha pengasih dan penyayang , , paham dan mengerti perasaan kamu saat ini , laa tahzan innallaha ma'ana," ungkapnya.

 

