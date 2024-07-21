Suami Tara Basro Heboh Moshing Bareng Penonton saat Nonton Turnstile di WTF 2024

JAKARTA - Perhelatan We The Fest 2024 hari terakhir berlangsung hari ini, Minggu (21/7/2024) malam. Acara tersebut sukses menampilkan aksi panggung nan ‘pecah’ dari berbagai musisi yang hadir.



Salah satunya, penampilan band hardcore punk Amerika, Turnstile.

Band yang digawangi 5 orang personel ini mendadak sukses menghipnotis penonton yang hadir. Tidak terkecuali aktor Daniel Adnan, suami artis Tara Basro.



Daniel bersama sejumlah penonton yang memadati area depan WTF Stage tampak melakukan gerakan ‘moshing’, yakni aksi yang biasa dilakukan ketika mereka menikmati musik hardcore punk atau metal.



Mereka tampak menari-nari, mendorong-dorong hingga membentur-benturkan tubuh di antara penonton untuk mengekspresikan sejumlah lagu yang dinyanyikan sang vokalis, Brendan Yates.



Daniel yang tampak mengenakan atasan kemeja pendek berwarna pink itu terlihat begitu ekspresif dan membaur bersama penonton area depan panggung untuk melakukan gerakan ‘moshing’. Bahkan, ia tak segan ikut mengangkat hingga melempar-lempar salah satu penonton ke atas udara bersama penonton lainnya sambil tertawa lepas.