GTV Gelar Audisi Superdeal Indonesia, Warga Bandung Jangan Ketinggalan

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |07:39 WIB
GTV Gelar Audisi Superdeal Indonesia, Warga Bandung Jangan Ketinggalan
GTV gelar audisi Superdeal Indonesia, Warga Bandung jangan ketinggalan. (Foto: MNC Media)
BANDUNG - GTV akan kembali membawa Superdeal Indonesia ke Bandung. Ini menjadi kesempatan bagi Anda warga Bandung untuk memenangkan hadiah ratusan juta.

Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan komunitas untuk mengikuti audisi yang akan digelar di Festival Citylink Mall di kawasan Suka Asih, Bandung, pada 22 Juli 2024, pukul 10.00 hingga 18.00 WIB.

Cara mengikuti audisinya, Anda hanya perlu membentuk tim dengan 10 anggota yang harus berusia antara 18 hingga 45 tahun. Pastikan semua anggota tim Anda sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19.

Pastikan tim Anda menampilkan aksi terbaik dengan heboh, ekspresif, dan kompak. Jika ingin menonton keseruan Superdeal Indonesia Love Bandung, Anda bisa mendatangi Festival Citylink Mall, pada 27 Juli 2024, pukul 12.00 WIB.

Jangan sia-siakan peluang ini karena siapa tahu Anda bisa membawa pulang hadiah ratusan juta setelah deal-deal langsung bareng Andhika Pratama dan Gilang Gombloh selaku host. 

