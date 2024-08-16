Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |22:03 WIB
Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya
Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya (Foto: IG Inul)
JAKARTA - Inul Daratista tengah bahagia lantaran usia pernikahan dengan Adam Suseno akan memasuki tahun ke-30 pada 2025. Dia pun optimis sang suami tak akan pernah berpaling dariny selama menjalin rumah tangga.

Keyakinan Inul muncul bukan tanpa alasan. Sebab, sebagai istri, ia merasa sudah menjalani perannya dengan baik.

Apalagi, Inul masih memiliki penampilan cantik meski usianya genap 45 tahun. 

Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya
Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya

"Nggak takut (suami berpaling) sih kalau aku mah, mas Adam sudah tau dirilah, istrinya lebih cantik, lebih pinter nyari duit. Harus yakin dan percaya karena kalau kita nggak yakin dan Pede ya jadi tanda tanya besar lho," ujar Inul Daratista di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Istrinya cantik, pinter cari duit, setia, pokoknya paket komplit, kalau cari lagi berarti lakinya yang nggak benar," sambungnya.

Inul mengaku tak menyangka pernikahannya dengan Adam bisa awet hingga hari ini. 

